Brightline: Familia de mujer asesinada en tren quiere respuestas.

Esto es angustiante. Nunca escuchamos a las familias de quienes murieron en un tren de Florida Brightline.

Verónica Martínez Vorano murió el 15 de noviembre de 2019 en Aventura después de que un tren Brightline golpeara su SUV Mercedes. Su familia quiere saber qué pasó.

El accidente ocurrió en la intersección de West Dixie Highway y Ives Dairy Road, cerca de Aventura.

El tren, que puede alcanzar una velocidad máxima de 79 mph, arrastró el vehículo unos 100 metros antes de detenerse.

El 8 de febrero, recibimos este correo electrónico de un pariente de la Sra. Vorano en Argentina.

“Soy prima de Verónica Martínez Vorano, la mujer que murió en el accidente de BrightLine del 15 de noviembre de 2019 en Aventura.

¿Hay alguien allí que pueda ayudarme a mí y a mi familia a entender qué sucedió exactamente ese día? Necesitamos eso para aportar algo de racionalidad a este hecho. Verónica era joven, sana y llena de vida. Tenía un departamento y un auto allí en Miami.

Solía ​​ir allí casi tres veces al año, desde hace diez años más o menos. Con esto, quisiera decir que ella conocía el lugar, las reglas de tráfico, que no era una turista que viaja por primera vez.

Visité el sitio web de Alliance for Safe Trains y leí sobre las historias de personas que perdieron la vida allí. También leí diferentes artículos sobre los accidentes, las “medidas de seguridad” (si pudiéramos llamarlos así).

Me gustaría contactar a Susan Mehiel u otro miembro de Alliance for Safe Trains.

El diseño de la ruta de viaje en tren y los cruces de ferrocarril no dan lugar a dudas o errores. Y somos seres humanos, por lo que podrían ocurrir errores y dudas. No hay tiempo para ninguna reacción una vez que estés allí. Me di cuenta de que los cruces de ferrocarriles son trampas mortales para muchos.

No es justo que tanta gente haya perdido la vida allí. No son cosas, son personas que tienen vidas, familias y una historia detrás de ellos.

Es difícil creer que Verónica haya cometido una infracción, por lo que necesitamos una explicación racional de por qué se mantuvo en pie, sea lo que sea.

Realmente agradeceré su respuesta y, por supuesto, si pudiera aportar alguna información. Sabemos, por las noticias, que hubo testigos del accidente.

También nos gustaría saber si podemos ayudar a generar un cambio, para que esto no continúe sucediendo. El Estado y el Regulador (FDOT) deben interceder.

Muchas gracias por su atención.”

10 de febrero de 2020

Con respecto a sus preguntas y en base a lo que sé:

– No, no ha habido ningún apoyo financiero para ellos.

– No, no me puse en contacto con Brightline.

– No tengo aviso de que haya habido algún tipo de informe de accidente.

-Su familia directa es muy triste. Mi prima, (su hermano), que está en copia en este correo electrónico, quiere que yo sepa qué sucedió exactamente.

Cuando ocurrió el accidente, su hijo y su padre fueron a Miami por dos semanas. Sé que estuvieron en contacto con el Sheriff, pero no estoy seguro de si vieron las cámaras, videos o algo así.

La comprensión es parte de la aceptación y estamos en este proceso. Evidentemente, algo no funciona muy bien, si no, no hay tantos artículos que cuestionen la seguridad.

Algo está fallando y creemos que estos problemas deben cambiar “.

11 de febrero de 2020

“Me gustaría preguntarle si tendrá acceso a algún tipo de videos, informes o entrevistas con alguien en Brightline. No sabemos nada, solo que ella estaba en las pistas. Entonces, ¿por qué estaba ella allí? ¿Por qué ella no se movió? ¿Tenía ella esa posibilidad? ¿Había otros autos? ¿Hubo suficiente tiempo para hacer algo? ¿Las barreras se cayeron cuando ella estaba dentro del cruce del ferrocarril?

14 de febrero de 2020

“Dejó a su familia, su hermano, su hijo, sus padres que están vivos y un sobrino pequeño. Nos dejó a nosotros, su tío y sus cuatro primos. A ella le encantaba viajar. Ella dejó muchos, muchos amigos. Era una persona amada y una profesional respetada.

Se suponía que regresaría el lunes, tres días después del accidente, se quedó comprando regalos de Navidad. Muy triste. Es difícil encontrar palabras para esto “.

14 de febrero de 2020 (de un primo)

“Es muy difícil e irracional lo que sucedió. Veronica era una bomba de vida, de energía, su última vez estaba muy ocupada compartiendo momentos familiares, conociendo y disfrutando de la compañía en la que estaba en su mejor momento. No hay día en que no me levante y piense en ella y en esta locura. El dolor de todos tus seres queridos se convierte en tu propio dolor. No solo es la ausencia de Vero, sino ver a todos aquellos que se quedan con esa tristeza donde nada volverá a ser lo mismo. Le quitaron la vida, siento un gran dolor por esto. Una persona honesta, noble y alegre. Te recordaré de esa manera. Te extrañamos … siempre estarás en nosotros.

Muchas gracias por todo.”

PREGUNTAS:

En el momento del accidente, el detective de la policía de Miami-Dade, Lee Cowart, dijo: “El homicidio de tráfico se hará cargo de la investigación”. ¿Cuál es el estado de esa investigación?

¿Brightline ha llevado a cabo su propia investigación?

Un aspecto importante de este accidente es que las compañías ferroviarias prácticamente investigan y monitorean los accidentes ellos mismos. Aparentemente hay cajas negras en cada tren y en los cruces. ¿Quién tiene las cajas negras y quién las analiza? ¿FDOT hace algún análisis?

Hay un sistema de preaviso de tráfico que se puede instalar para controlar las señales de tráfico cerca del cruce, de modo que las luces se pongan en rojo antes de que llegue el tren para que los autos no retrocedan en las vías cuando bajan las puertas. Esto ayudaría a evitar que un vehículo se detenga entre la vía y la puerta cuando el cruce esté cerca de una intersección señalizada. Es dudoso que el cruce donde fue asesinada la Sra. Vorano tuviera este sistema.

Foto GPS del cruce ferroviario cerca del centro comercial Aventura.

Puede ver en la foto GPS anterior que las vías del ferrocarril se ejecutan de arriba a abajo en la imagen junto a una calle. También puede ver una serie de calles cerca de las pistas que crean una situación peligrosa.

Los expertos en ferrocarriles del Gobierno Federal revisaron todos los cruces de caminos ferroviarios en la ruta para el ferrocarril de alta velocidad e hicieron recomendaciones sobre las características de seguridad y los cambios de diseño que se deben realizar en cada uno.

Susan Mehiel ha revisado sus recomendaciones para los cruces en Miami “y, por lo que parece, recomendaron que las carreteras que cruzan las vías en este punto estén CERRADAS debido a los peligros”.

Encontramos estos comentarios publicados en La Capital:

“Fui la primera persona que fue a ayudar a Veronica, desafortunadamente no había nada que hacer, pero creo que hubo un fallo en la parte técnica de las indicaciones del cruce, la cámara de mi automóvil grabó completamente todo lo que sucedió. La barrera cayó unos segundos antes de que pasara el tren.

[“… un fallo en la parte técnica de las indicaciones del cruce …”]

“Por lo general … en ese cruce … cuando hay mucho tráfico sobre el puente de ives la ruta de los productos lácteos … la gente es enviada abajo y hace un par de vueltas y sube al nivel del las vías del tren … de oeste a este no son físicamente visibles si viene un tren … tienes que confiar en las luces de advertencia o, como dice la regla, detente por completo y busca ambos lados ……….. sin duda el escriba envió un …………. He visto muchos accidentes de esa manera …….. casi siempre es imprudente ………. ”

“Con suerte, la verdad se conocerá antes de investigaciones rigurosas”.

“Veronica fue especial, solidaria, generosa, inteligente”.

“Querida Veronica … Q.E.P.D ,, Dios da la fuerza para superar este gran dolor a tu amada familia … abrazos!”